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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 11:53 BJT

〔英国财政〕长期预算前景仍"难以维系"--预算责任办公室

路透伦敦7月12日电---英国预算责任办公室(OBR)周四表示,英国未来50年的财政前景仍然"明显难以维系",尽管政府在削减当前借款和公共部门养老金方面取得一定进展.

OBR预计,公共部门净债务相当于国内生产总值(GDP)的比重在2016-17年度料为74%,到2020年代中期降至57%的低点,之后快速回升,到2061-62年度料达到89%.

不过,这仍好于一年前做出的长期预估,当时预计公共部门债务与GDP之比到2060-61年度或高达107%.

OBR将预估改善主要归因于进一步削减公共支出的计划,包括公共部门裁员以及缩减政府雇员的养老金.

尽管如此,OBR指出还需要采取更多行动才能让英国公共财政获得稳固根基,即债务总额长期内不再持续增加.

"基于当前政策,我们预计预算赤字长期内将明显扩大,从而让公共部门净债务与国民收入之比处于持续上升轨道.这无疑是难以维系的,"OBR说.

OBR表示,养老金和医疗保健等与人口老龄化相关的支出料吃掉更多的国民收入,而老龄化趋势也将令政府收入与GDP之比基本保持稳定.

OBR补充称,为使公共债务与GDP之比到2061-62年度回到危机前大约40%的水准,在最新预算预估期结束后,2017-18年度政府将需要实施永久性增税,或使减支幅度达到GDP的1.1%.(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

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