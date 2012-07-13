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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 12:19 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆昨日下跌,目标位料在121.40费波纳奇回档位

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* 昨日为明显偏空的外包日线型态(outside day)

* 跌势在122.00附近停滞,亚洲时段在122.00上方整理

* 五日、10日和20日移动均线开始趋跌

* 目标位下看121.40,为6月涨势的61.8%费波纳奇回档位

* 云区底部123.08料为首道阻力位

* 浏览技术图表,请点击:( link.reuters.com/guf49s).(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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