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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 12:25 BJT

《企业看点》--7月13日财务活动报导摘要

路透7月13日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报周五报导,莱斯银行集团(LLOY.L)向Co-operative GroupCPBB_p.L出售逾600家分支的交易接近完成,要价较起初提出的15亿英镑有大幅折扣.[ID:nL6E8ID00J]

* 金融时报援引消息人士报导,野村正在筹划荷兰国际集团(ING)ING.AS日本业务的出售或再融资方案,这家荷兰金融集团的亚洲保险业务即将进行最后一轮竞标.(link.reuters.com/sud49s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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