《企业看点》--7月13日财务活动报导摘要

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月13日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 金融时报周五报导,莱斯银行集团(LLOY.L)向Co-operative GroupCPBB_p.L出售逾600家分支的交易接近完成,要价较起初提出的15亿英镑有大幅折扣.[ID:nL6E8ID00J]
* 金融时报援引消息人士报导,野村正在筹划荷兰国际集团(ING)ING.AS日本业务的出售或再融资方案,这家荷兰金融集团的亚洲保险业务即将进行最后一轮竞标.(link.reuters.com/sud49s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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