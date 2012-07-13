《专栏》全年外汇净流入已成定局,人民币汇率或将重拾升势

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 王东/汤亚键

虽然今年上半年外汇储备和外汇占款较去年同期无论是增加额还是增幅均显着减少,但总量上仍然增长,趋势并未因4月下降"插曲"而被打断,流入的总量并未减少,外汇更没有出现从"流入"到"流出"的趋势性逆转,更无迹象表明"热钱持续撤离中国".如果换个角度思考,非但没有流出,而且仍在快速流入.

7月12日央行发布数据显示,上半年我国外汇储备余额为3.24万亿美元,比年初增加600亿美元,比3月份末减少650亿美元;外汇占款则继去年10月、11月、12月三月连降后,今年上半年仅4月份出现单月下降外,其它五个月外汇占款均有上升,6月末外汇占款25.7万亿,比年初增加3,400亿.

而今年人民币汇率虽小有波动,但年初和6月末的人民币兑美元中间价基本相似,增加的3,400亿外汇占款约对应着央行新增540亿美元外汇储备,而实际新增外储600亿美元高出外汇占款对应增数的540亿美元约60亿美元,应该是央行外储资产的经营收益抵消非美货币汇率贬值导致资产损失的正收益.

上半年流入到境内的资本,其沉淀下来的渠道主要有三个,一是代表官方的外储储备,上半年略增600亿美元;二是代表民间的外汇存款,上半年民间持有外汇持续增长.6月末外币存款余额4,051亿美元,同比增长58.0%,上半年外币存款增加1,301亿美元;三是替代外汇交易的跨境资本以人民币形式回流,此部分回流境内的人民币是在2010年香港离岸市场开埠后,前期已将外汇资金结汇兑换成人民币囤积在境外的,替代了本期的跨境交易中外汇结算.

2012年上半年,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生8,686亿元、3,833亿元、187亿元、918亿元.数据显示,香港市场人民币存款5月末下降12%,人民币以贸易结算和外债形式流入境内较多.

据此匡算,上半年资本流入远超过2,000亿美元(仅央行外储增加600亿美元,外汇存款增加1301亿美元,外商来华投资人民币回流918亿与对外直接投资187亿轧差形成人民币净流入731亿元,折合约115亿美元,三项合计就超过2,000亿美元),流入规模并不逊色于以往的大多数年份.

不过境外资本向国内流入的方式、币种、内的持汇结构发生了变化,藏汇于民的通道徐徐打开,人民币汇率预期发生变化,居民持有外汇的愿意在增强,企业的资产配置也逐步从负债外币化向资产外币化转变.

6月份进出口同时创出月度新高,贸易顺差187亿美元;对外贸易及外商来华投资预计均有所企稳.虽然贸易出口形势面临欧元危机正日益持久化,欧洲市场需求量萎缩、贸易壁垒日益加深等不利局面,但中国竞争优势仍存,不会在短时期内迅速消失,预计下阶段的出口增速仍会维持在10%以内.

值得关注的是进口增长的可持续性和资本项目的新动向.进口方面,国际市场大宗商品价格大幅下降,秦皇岛港口囤积大量进口的煤矿、青岛港囤积大量的进口棉花,铁矿石等等,国内经济增长看淡驱使大宗商品的消费减弱,另一方面,新的库存已经形成,去库存化需要时间,下半年进口在大宗商品价格回落和需求量减少的作用下,进口下降恐成定局.

能准确地反应资本是否撤离的两项主要指标--利润汇出和外商撤资额在二季度通常都会波动较大,二季度是外资企业支付上一年度需要支付境外股东股息、分配投资利润比较集中的主要时点,利润汇出数据较其他季节波动性较大.

至于外商企业撤资,从公布的一季度国际收支数据看,外商企业未出现显着性、规模性撤资,二季度的具体数据要等到八月份央行对外公布《国际收支平衡表》才能揭开面纱.下半年"经常项目顺差、资本项目逆差"是否重出江湖仍需要观察.

人民币预期由强走弱,甚至出现了贬值预期,即期汇率异常波动,银行代客收付汇顺差减少,银行代客结售汇时有逆差;居民持有外汇意愿增加,外汇存款在本外币存款中比例增加;国内银行间流动性紧张,利率上升;美元指数仍有上升空间等等异象,都预示着人民币汇率后市的升值空间有限.但由于贸易顺差的持续,笔者认为人民币汇率仍有可能延续升值之旅,但空间有限,未来将在6.2到6.4的区间内双向波动.

单从外汇收支而言,当前的外汇收支形势是较接近国际收支平衡目标的最好时期,外汇管理多年的目标正在从梦想变成现实.这些目标的取得,既是人民币汇率预期发生变化的结果,亦是外汇管理当局提高对汇率波动的容忍度,扩大汇率波动幅度等正确应对的结果.但在风平浪静的背后,跨境资本骤进骤出的风险始终存在,须密切关注,妥善应对.

(作者分别就职于国家外汇管理局湖北省分局、中国人民银行黄冈市中心支行)