〔基金产业〕日本共同基金资产净值在6月反弹,因资金涌入ETF

路透东京7月13日电---日本共同基金的资产净值在6月反弹,因大量资金流入上市交易基金(ETF),日圆贬值且全球股市出现复苏.此前该国基金净值在5月大幅缩水将近500亿美元.

基金行业组织Investment Trusts Association(ITA)称,日本散户投资者连续第四个月买超投资信托基金,该类基金6月资金净流入为2,638亿日圆(33.3亿美元).

ITA部门主管Naoyuki Ichikura表示,侧重投资高派息股票的基金本月吸引的资金流入尤其明显.

该组织称,投资信托基金净值在6月上升1.04万亿日圆或1.8%,达到58.36万亿日圆(7,364.0亿美元),一个月前曾下滑逾6%.

ETF流通份额净值跳涨15.1%或4,686亿日圆,达到3.57万亿日圆--为2008年5月以来最高.

Ichikura表示,ETF规模增大是由于当月机构投资者主要以对冲和套利交易为目的买入这类基金,同时日本央行亦有买入.

日本央行在6月买进789亿日圆ETF.

日本共同基金市场规模为全球第八大.(完)