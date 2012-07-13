〔基金产业〕日本共同基金资产净值在6月反弹,因资金涌入ETF

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月13日电---日本共同基金的资产净值在6月反弹,因大量资金流入上市交易基金(ETF),日圆贬值且全球股市出现复苏.此前该国基金净值在5月大幅缩水将近500亿美元.
基金行业组织Investment Trusts Association(ITA)称,日本散户投资者连续第四个月买超投资信托基金,该类基金6月资金净流入为2,638亿日圆(33.3亿美元).
ITA部门主管Naoyuki Ichikura表示,侧重投资高派息股票的基金本月吸引的资金流入尤其明显.
该组织称,投资信托基金净值在6月上升1.04万亿日圆或1.8%,达到58.36万亿日圆(7,364.0亿美元),一个月前曾下滑逾6%.
ETF流通份额净值跳涨15.1%或4,686亿日圆,达到3.57万亿日圆--为2008年5月以来最高.
Ichikura表示,ETF规模增大是由于当月机构投资者主要以对冲和套利交易为目的买入这类基金,同时日本央行亦有买入.
日本央行在6月买进789亿日圆ETF.
日本共同基金市场规模为全球第八大.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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