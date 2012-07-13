《热点透视》中国二季度7.6%的GDP增速让人迷惑

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 兰秀娟
路透北京7月13日电---中国二季度7.6%的国内生产总值(GDP)增速是一个谜团.一方面,数据听上去并不那么糟糕,稍高于全年增长7.5%的政府目标.但是,坊间及官方均有大量迹象表明,情况比该数字所显示的要差.经济仍在成长,但有可能是发生在错误的地方.
看看最近的工业数据.发电量同比持平.该指标通常代表着实际经济活动的情况.能源进口数据则讯号不一,1-5月石油进口上升,但国内原油产量下降.煤炭进口快速增长,但库存亦增.根据咨询公司AZ China,目前中国四分之一的铝业要靠政府支持来维持运转.
按理说,比GDP更让中国领导人关心的是就业.官方数据显示就业市场很紧张.但就业数据也让人难以理解.数据未纳入大约1.5亿农民工--而经济下行时他们应该属于最先被裁的那部分.另据调查显示,制造业和服务业都几乎没有增加人手.
坊间的证据亦令人沮丧.像浙江中江集团这样的事比比皆是.根据财新杂志,中江集团已身陷破产重整,该公司欠了中国建设银行约30亿元人民币(4.7亿美元)贷款.
那为何GDP的表现与此不同呢?答案可能在于有两个行业的情况好于预期.首先是银行业,6月该行业新增人民币贷款9,200亿元人民币(1,440亿美元),超出预期,但似乎是受短期贷款的驱动,换句话说,新增贷款不太可能进入长期投资领域,而且很可能使得陷入困境的借款人继续维系.
其次是房地产业--上述受困借款人中多数正是来自该行业.房地产数据显示,5-6月住宅投资增长35%,创2010年以来单月投资额的最大绝对增幅,这大概是因为银行贷款使风险较高的项目回暖.这可能是增长,但算不上是一场均衡复苏的开始.(完)
--译文审校 隋芬
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