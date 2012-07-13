〔中国证券〕中信和国信上半年股权承销收入超过亚洲外资投行--汤森路透

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月13日电---据汤森路透/Freeman咨询的最新数据,上半年在除日本和澳大利亚以外的亚洲股权资本市场(ECM)上,中信证券(600030.SS)、国信证券和广发证券(000776.SZ)的承销额名列前十大投行的末尾,但其承销收入却超过排名居前的高盛(GS.N)等外资投行.
数据显示,高盛以承销总额65.9亿美元居各家投行首位;花旗(C.N)、瑞银UBSN.VX和摩根士丹利(MS.N)分列第二、三、四位,承销总额分别为54.9亿、50.8亿和43亿美元;而中信证券(6030.HK)列第七位,承销总额为31.7亿美元,国信和广发分别第九和第十位,承销额分别为22.8亿和20.6亿美元.
不过在估算的承销收入方面,中信证券以1.007亿美元居首;国信证券次之,为9,890万美元;广发证券列第三.而瑞银和高盛分别为6,470万美元和6,290万美元,分列第四和第五位.
从数据分析来看,国信和中信上半年的承销额主要来自A股首次公开发行(IPO),而且因承销中小盘股居多,其平均承销费率较高;而高盛、花旗、瑞银均在再融资方面颇有建树,但再融资承销费率普遍偏低,令其总体收入偏低.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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