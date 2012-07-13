《热点透视》财报季将至,注意企业指摘中国经济放缓现象

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 洪曦
路透北京7月12日电---在即将到来的财报季,一些公司将把表现不力的原因推诿给中国.Burberry(BRBY.L)和柴油发动机制造商康明斯(CMI.N)等企业在中国的成长情况可能令人失望,因此投资者们已出脱其股票.作为全球成长的发动机,中国经济的放缓为执行长们提供了一个理由.
高级成衣品牌Burberry股价在6月11日大跌了7.4%,之前该公司表示上季度的中国同店销售成长率在接近15%水平,去年同期则在30%.去年的这个时候,Burberry在中国大举扩张,这令2011年的步伐很难持续.投资者见到中国概念,便义无反顾地投身其中.
康明斯和全球第二大晶片(芯片)生产商超微半导体(AMD)AMD.N则更为明确地下调了营收预估,将部分原因归结为中国销售不佳.5月时,雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)也表达了对中国经济走向的担忧.
人们都喜欢为自己找借口.2003年非典时期,从柯达EKDKQ.PK到生力啤酒等许多企业都抱怨说是非典拖累了销量.的确,提起高档时尚行业,中国对于LVMH集团(LVMH.PA)、Burberry和普拉达(Prada)(1913.HK)等奢侈品厂商来说,重要意义毋庸置疑.上一季度,普拉达同店销量按年增长24%.然而这类奢侈品的表现通常是受消费者人气推动,其势头很容易改变.
建筑工程设备对经济状况的变化亦很敏感.中国靠刺激政策拉动的建筑荣景,对于卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、小松制作所(6301.T)和康明斯来说可谓是福音.但目前多数工程建造项目暂停,更糟的是,来自中国的同业对手正在通过向客户提高信贷来大举占领市场份额.增速放缓已是不可避免.
不过,投资者们需要体会个中含义.去年,康明斯仅有8%的营收来自于中国,对营收成长仅有的二十分之一的贡献.而无论中国经济情况如何,芯片制造商也都面临着严苛的竞争.至于较少公布中国营收份额的奢侈品企业,如果实际中国营收份额低于投资者预估,也不是什么令人感到意外的事.中国经济放缓虽是已是事实,但投资者们不应把所有问题都归结于此.(完)
--译文审校 王洋
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