《热点透视》财报季将至,注意企业指摘中国经济放缓现象

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 洪曦

路透北京7月12日电---在即将到来的财报季,一些公司将把表现不力的原因推诿给中国.Burberry(BRBY.L)和柴油发动机制造商康明斯(CMI.N)等企业在中国的成长情况可能令人失望,因此投资者们已出脱其股票.作为全球成长的发动机,中国经济的放缓为执行长们提供了一个理由.

高级成衣品牌Burberry股价在6月11日大跌了7.4%,之前该公司表示上季度的中国同店销售成长率在接近15%水平,去年同期则在30%.去年的这个时候,Burberry在中国大举扩张,这令2011年的步伐很难持续.投资者见到中国概念,便义无反顾地投身其中.

康明斯和全球第二大晶片(芯片)生产商超微半导体(AMD)AMD.N则更为明确地下调了营收预估,将部分原因归结为中国销售不佳.5月时,雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)也表达了对中国经济走向的担忧.

人们都喜欢为自己找借口.2003年非典时期,从柯达EKDKQ.PK到生力啤酒等许多企业都抱怨说是非典拖累了销量.的确,提起高档时尚行业,中国对于LVMH集团(LVMH.PA)、Burberry和普拉达(Prada)(1913.HK)等奢侈品厂商来说,重要意义毋庸置疑.上一季度,普拉达同店销量按年增长24%.然而这类奢侈品的表现通常是受消费者人气推动,其势头很容易改变.

建筑工程设备对经济状况的变化亦很敏感.中国靠刺激政策拉动的建筑荣景,对于卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、小松制作所(6301.T)和康明斯来说可谓是福音.但目前多数工程建造项目暂停,更糟的是,来自中国的同业对手正在通过向客户提高信贷来大举占领市场份额.增速放缓已是不可避免.

不过,投资者们需要体会个中含义.去年,康明斯仅有8%的营收来自于中国,对营收成长仅有的二十分之一的贡献.而无论中国经济情况如何,芯片制造商也都面临着严苛的竞争.至于较少公布中国营收份额的奢侈品企业,如果实际中国营收份额低于投资者预估,也不是什么令人感到意外的事.中国经济放缓虽是已是事实,但投资者们不应把所有问题都归结于此.(完)