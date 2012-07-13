《欧元区经济分析》不安情绪升温,决策者与投资者不能快乐放暑假

* 西班牙相关协议是欧元区全盘磋商的一部分

* 失去耐心的市场无意等待改革者

* 一旦政策失败,欧洲央行干预仍为关键因素

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley) 编译 石冠兰/李婷仪/洪曦

路透伦敦7月12日电---欧元区债务和银行危机就像现在赛程已近一半的环法自行车赛:有大量艰苦的爬坡、有冲刺般的爆发前行、偶尔也有平坦路段的平静期.

两者都需要艰苦努力,抵达看来遥不可及的终点线没有捷径.在事故和疲惫的打击下,没有哪位参赛者能够确定谁能坚持到最后.

西班牙本周修改预算协议,马德里当局将削减更多支出,以此争取到更多时间来达成欧洲的赤字削减目标,这显示欧洲调整了应对危机的战术.

但这改变不了大局.就像那些参加环法赛的骑手,陷入债务深潭的欧元区二线国家必须不顾疼痛疲劳,坚持到底,就算它们的努力未必能在短期内换得更强劲的增长或者较低的融资成本.

的确.处于危机核心的意大利和西班牙的债券收益率(殖利率)居高不下,证明了投资者的恐慌:撙节措施反而会延长经济停滞期,结果增加了偿债负担.

"我不知道世界上还有通过减少GDP来拉低债务占GDP比重的的事,"哈佛大学教授Richard Cooper称.

**西班牙的交换条件**

欧元区财长达成共识,放松2012年预算赤字目标并多给西班牙政府一年时间,允许它推迟到2014年再达到赤字比重低于3%的目标,因为欧元区财长承认西班牙经济可能步希腊后尘,有恶性下跌的危险--产出萎缩引发进一步大砍预算的需要,结果反过来又再抽乾经济动能.

但伴随而来的信息是,虽然路径可能调整,但削减债务至更可持续的目标是不容妥协的.

如果引发欧债危机的根源是负债过多--不论那是因过度开支所造成,或者是纾困银行业的副产品--那么让债台筑得更高并不是长期解决之道.

"成长无力及债台高筑都不是一天造成的,所以也不要指望解决方案能够一夜之间修正所有问题,"国际货币基金组织(IMF)副主任Aasim Husain在公布IMF的意大利年度报告时说.

Husain赞许意大利迄今已做出的调整,并称意大利今年未计算利率成本的初步预算盈余可望创下欧元区最大.不过他表示还有很多工作要做,才能重振经济动力.

IMF认为,解除意大利商品及劳工市场的管制,使其符合其他发达国家的中值水准,可在中期内帮助GDP大大增加6%.意大利电价比欧洲均价高出将近50%,就是一个很好的例子.

"重要的是迅速且强而有力地落实改革,"Husain说.

德国及其他北欧债权人也暗示,那些债务沉重国的改革及减赤是一项大协议的内容之一,尽管有点勉强,但德国及北欧债权人仍准备为二线国家的调整提供融资协助,前提是他们得乖乖配合撙节.

所以尽管分析师指出西班牙调高增值税三个百分点、减少失业津贴和公务员薪水,料将冲击西班牙消费者支出,但是勒紧腰带就是西班牙得付出的代价.

西班牙政府现在准备让持有西班牙受困银行发行之次级债券及混合证券的投资人承担亏损,这项转变也应受到同等关注.

这项政策大逆转充满政治险阻,估计银行储户持有约300亿欧元这类证券.不过高盛研究报告指出,这个严苛条件显示欧债危机浮现的经济监督过程发挥了一些作用.

**缓慢改善**

这些策略最终是否有效?经济增长缓慢又高负债的南欧国家是否能够恢复健康?

基础的财政状况正缓步改善.

根据摩根大通衡量,按意大利、西班牙、爱尔兰、葡萄牙和希腊的GDP权重计算后,总和赤字占GDP的比重今年将降至3.6%,低于去年的6.3%.

由于经济正在恶化,摩根大通认为上述估值偏乐观,因此它将赤字占GDP的比重调为4.3%.不过到2013年底时,预估赤字和GDP之比将会降到3.1%,非常接近3%的目标.

不过,除了最勇敢的海外投资者以外,每个人对二线国家债券都快闪,再加上经济环境持续恶化,因此主流共识依然是严格遵守撙节和改革措施将无法恢复市场信心.

不过,考虑到只有激进的海外投资者还在持有二线国家公债,以及经济条件不断恶化,人们形成了一种共识,即遵守紧缩和改革政策并不会重新修复市场的信心.

对于多数市场人士来说,只有欧洲央行(ECB)透过强力干预来改变预期,才能拯救市场.伦敦商学院的Richard Portes表示,ECB应该为有偿债能力的国家,设定公债收益率上限.

贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding和Christian Schulz表示,在缺乏ECB明确回应的情况下,如果收益率持续上扬,西班牙或甚至包括意大利,可能在几周之内就要寻求外部援助.

他们批评ECB动作太慢,但也表示如果其他办法都耗尽,例如动用欧元区纾困基金在次级市场买债券,那么ECB将强力干预以控制危机.

否则,数十年的努力将化为泡影.

"我们的中心观点仍是:欧洲央行不会自毁前程,让欧元崩溃,"他们发表报告表示.(完)