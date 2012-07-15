主要国家经济指标预测--7月16日****

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲机动车销售 6月 -- +2.4%
0715 瑞士订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差7.02
全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差2.02
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差20 顺差52
0900 欧元区HICP(较前月) 6月终值 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 0.0% 持平
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 2.80 2.29
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.1% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.4%
1400 美国企业库存 5月 +0.3% +0.4%
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0300 外国人持有新西兰政府债券比率 6月 58.1% --
0430 日本工业产出修正值 5月 -3.4% --
产能利用指数(较上月) -2.2% --
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月 ) 6月 -0.3% -0.4%
(较上年同期) -2.2% -2.2%
0900 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.5%
(较上年同期) +0.7% +0.2%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 72.0 73.4
现况指数 83.2 81.1
预期指数 64.8 68.0
1430 美国ECRI一周领先指标 7月6日当周 123.2 --
(完)
--编译 艾茂林/王洋;审校 徐文焰
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