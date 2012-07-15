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亚洲 | 2012年 7月 16日 星期一 06:13 BJT

****主要国家经济指标预测--7月16日****

路透7月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲机动车销售 6月 -- +2.4%

0715 瑞士订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差7.02

全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差2.02

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差20 顺差52

0900 欧元区HICP(较前月) 6月终值 持平 -0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 0.0% 持平

(较上年同期) +1.8% +1.8%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 2.80 2.29

1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.1% -0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.4%

1400 美国企业库存 5月 +0.3% +0.4%

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0300 外国人持有新西兰政府债券比率 6月 58.1% --

0430 日本工业产出修正值 5月 -3.4% --

产能利用指数(较上月) -2.2% --

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月 ) 6月 -0.3% -0.4%

(较上年同期) -2.2% -2.2%

0900 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.5%

(较上年同期) +0.7% +0.2%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 72.0 73.4

现况指数 83.2 81.1

预期指数 64.8 68.0

1430 美国ECRI一周领先指标 7月6日当周 123.2 --

(完)

--编译 艾茂林/王洋;审校 徐文焰

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