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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 13:56 BJT

〔韩国热股〕三星电子与现代汽车均上扬逾4%,受助于逢低承接买盘

路透首尔7月13日电---韩国三星电子(005930.KS)与现代汽车(005380.KS)股价周五下午均跳涨超过4%,自上交易日的大幅跌势中反弹.

0537GMT时,三星电子跳涨4.9%,现代汽车上扬4.6%.韩国股市综合股价指数.KS11涨幅为1.9%.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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