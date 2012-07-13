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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 13:46 BJT

〔中国新债〕中国铁建下周三将发行100亿元短期融资券,期限一年

路透上海7月13日电---中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周五公告称,将于下
周三(18日)在银行间债市簿记建档发行100亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  中国铁建     150      100       12    7/18簿记建档  工商银行     AAA       7/19       7/20
  (601186.SS)(1186.HK)                                中国银行       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 黄凯

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