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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 13:49 BJT

〔澳新汇市〕澳新货币在中国GDP公布后上涨,但本周仍为下跌

路透悉尼/惠灵顿7月13日电---澳元和新西兰元周五录得压力减轻带来的涨势,因中国经济数据未如此前担心的那样糟糕,帮助缓解了对中国经济硬着陆的担忧,令市场受到鼓舞.

澳元兑美元AUD=D4一度来到1.0175美元,盘中低点是1.0123.数据显示中国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.6%.[ID:nSB1665536]

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