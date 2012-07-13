〔意大利金融〕融资成本高得不合理--德国政府顾问

路透米兰7月13日电---德国政府经济顾问Peter Bofinger周五对意大利报纸称,意大利请求欧元区支持债市是正确的,因当前收益率不符合该国公共财政的形势.

Bofinger表示,随着穆迪稍早将意大利主权债券评等下调两个级距,就预算赤字而言,市场不认同意大利取得的进展--成为七国集团(G7)当中,仅次于德国的"最稳固"国家.