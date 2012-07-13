〔意大利金融〕融资成本高得不合理--德国政府顾问

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透米兰7月13日电---德国政府经济顾问Peter Bofinger周五对意大利报纸称,意大利请求欧元区支持债市是正确的,因当前收益率不符合该国公共财政的形势.
Bofinger表示,随着穆迪稍早将意大利主权债券评等下调两个级距,就预算赤字而言,市场不认同意大利取得的进展--成为七国集团(G7)当中,仅次于德国的"最稳固"国家.
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。