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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:中国GDP数据未引发涨势,关注地区经济放慢

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* 新西兰元/美元涨0.28%至0.7916,澳元/美元涨0.34%至1.0166,欧元/澳元跌0.23%至1.1998

* 中国第二季GDP数据没有引发涨势,因为市场关注点在地区经济放慢上

* 澳元/美元在1.0200附近的卖单成为初步阻力,隔夜低点1.0100成为支撑

* 欧元/美元料第四日出现低点下移,日低1.2178构成支撑(完)

--编译 吴云凌; 审校 戴素萍

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