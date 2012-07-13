〔东京美债〕公债价格小升,此前意大利遭降级且中国公布GDP数据

路透东京7月13日电---美国公债周五在亚洲市场小幅走升,因为风险偏好减退;此前美国穆迪投资服务公司下调意大利信用评级,而且虽然中国公布的GDP增幅符合预期,但仍突显了对该国经济成长放缓的担忧.

穆迪周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858]