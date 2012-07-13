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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 14:19 BJT

(重发)〔韩国股市〕结束五连跌,此前中国GDP数据符合预期舒缓投资者情绪

(重发以修改直接提取码)

路透首尔7月13日电---韩国股市周五反弹,结束五日连跌,此前中国公布第二季国内生产总值(GDP)数据与分析师预估相符,令投资者松了一口气.这些投资者本预期增速降幅会更大.

此前遭重创的权重蓝筹股反弹推动大盘涨势,三星电子(005930.KS)大涨4%,现代汽车(005380.KS)收高3.4%.

综合股价指数.KS11收高1.54%,报1,812.89点,重新收复1,800点心理关口.(完)

--编译 田建华;审校 侯向明

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