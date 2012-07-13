《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周下跌,周二虽因6月贸易顺差扩至新高,带动即期汇价上涨,但 其余四个交易日均下跌,中国公布的上半年经济数据虽不如此前担忧的糟糕,但全球经济疲软 已成共识,短线美元强势难以扭转,购汇客盘亦将继续压制下周人民币的走势.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --经历一场风雨洗刷的银行间资金面正进入修复期,中国央行公开市场本周顺势弱化逆回购 操作力度,甚至允许一级交易商公开申报正回购需求.但鉴于有超千亿逆回购滚动到期,央行 被动净回笼资金,为逾一个月来首现. 分析人士指出,当前公开市场操作主旨是对冲逆回购的陆续到期,并未展现出任何补给流动 性的意图.然仅倚赖存量资金度日的银行间市场,在新增外汇占款低靡、公开市场到期资金量 偏少、财政存款上缴及企业分红等压力下,若无调降存款准备金率的滋润,资金利率难有实质 性回落.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率曲线陡峭化下行.6日的降息效应在当周持续发酵,通胀快速回落, 为政策提供更大空间;经济增长数据未见实质性好转迹象,加之资金面在大多数时间均维持暖势, 推动现券收益率下跌.然交易机构前期多获利颇丰,进一步做多的空间和动力均不足,二级市场 短期内或箱式震荡,降低杠杆和缩短久期等保守的交易策略很有市场.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周大幅上行,杭州爆发涉及资金数百亿元人民币的非法票据经营案,对 票据市场监管将再度加强的忧虑升温,预期谨慎令机构纷纷加大出票力度.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周收低1.7%连续第四周下跌.周一公布弱于预期的通胀数据,令需求进一步 趋软的担忧升温并拖累大盘下挫,在此后等待和猜测GDP数据过程中,大盘振荡盘升但亦连续创 出逾半年的盘中低位.周五二季度数据出炉与预期相符,未给投资者提供基本面和政策面的利多 指引,指数亦以平盘告收,但后期仍面临向下风险,下试年内低点2,132点可能性较大.[.SSCN] 期市: --沪铜当周小幅震荡.周初因应美国就业数据疲弱,沪铜出现补跌,之后即平稳波动,等待中国第 二季经济数据公布.周五中国公布的经济数据符合预期,仅能推动沪铜小幅反弹.沪铜主要合约 SCFc3周五收报55,790元,较上周五小跌20元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡走低,欧债危机疑虑挥之不去,美联储新一轮宽松政策出台的可能性降低, 都令金价承压.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报324元,较上周跌4.52元;期金 主要合约SHAUZ2收报326.45元,较上周跌4.68元.(完) --整理 边竞/李然/林琦/丁淑琴/曹巍浩; 审校 林高丽