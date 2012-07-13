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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 14:14 BJT

〔日本股市〕小幅收涨0.1%,中国GDP数据带来支撑

路透东京7月13日电---日股日经指数周五小幅收高,结束连续六日的下跌,因中国国内生产总值(GDP)数据符合预期,缓解对中国经济更大幅放缓的忧虑.日经指数此前的六连跌为4月初以来最长下跌纪录.

日经指数.N225收涨0.1%,报8,724.12点.但东证股价指数.TOPX收跌0.2%,报746.34点.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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