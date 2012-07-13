版本:
中国
债券 | 2012年 7月 13日 星期五 14:23 BJT

〔欧元债市〕德债上涨,穆迪调降意大利评级给该国标债带来风险

路透伦敦7月13日电---德国公债期货周五上涨,此前评级机构穆迪将意大利信用评级下调两个级距,惊扰投资者.数小时后,意大利将进入债市融资52.5亿欧元.

穆迪将意大利公债评级调降至Baa2,只比垃圾级别高出两个级距,并警告称若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐