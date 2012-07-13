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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 14:50 BJT

〔澳洲股市〕收升,中国第二季GDP增幅符合预期

路透悉尼7月13日电---澳洲股市周五上涨0.4%,此前中国公布的第二季国内生产总值(GDP)符合增长7.6%的预估,缓解了对中国经济更严重放缓的担忧.中国是澳洲最大的贸易伙伴国.

中国GDP数据与路透调查的结果相符,市场之前担心数据可能会糟糕得多,部分归因于上周中国意外祭出短短几周里的第二次降息.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨14.2点,收报4,082.2点.该指数本周累计下跌1.4%,之前两周都为上涨.

四大银行股价均涨,第三大银行Westpac(WBC.AX)上涨0.8%,涨幅居前.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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