修正:〔日本债市〕10年期公债和日债期货在中国数据出炉后小涨,后回吐涨幅

(修正标题措辞,以使走势描述更清晰) 路透东京7月13日电---日本指标10年期公债收益率周五反转跌至九年低点的走势并走高,中国公布的第二季经济增长率符合市场预期,此后超长期日债缩减跌幅. 市场担心穆迪下调意大利债信评级后欧债危机将恶化,且中国GDP增长率将远比预期疲软,在早盘激起避险买兴.20年期日债收益率降至近两年低点,10年期日债期货微升,离纪录高位又近一步. 但与预期相符的中国数据缓解部分疑虑.指标10年期公债期货2JGBv1跌8个跳动点至144.28,此前曾攀抵144.46,与纪录高位145.09相去不远. "日本公债投资人很难在收益率这么低的情况下买进.略优于预期的消息,此刻对日债市场来说属利空,"苏格兰皇家银行利率策略师Yusuke Ikawa表示. 东京市场周一将因假期而休市. 法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki表示,周五长券表现突出,主要是因担心欧洲情势和美债收益率在隔夜市场下跌. "今日的走势更多是由美国市场的走势和意大利降评所主导;在超长债收益率领跌下,收益率曲线趋平,日本央行的决议不是直接影响因素,". 日本央行周四取消购买短期证券的最低利率,分析师认为此举是试图压低短券收益率. 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858] 美国公债价格周四上涨,因欧债危机及其对全球经济影响的忧虑引发了避险买盘,带动指标公债收益率降至纪录低位附近.[US/NCN]