修正:〔日本债市〕10年期公债和日债期货在中国数据出炉后小涨,后回吐涨幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(修正标题措辞,以使走势描述更清晰) 路透东京7月13日电---日本指标10年期公债收益率周五反转跌至九年低点的走势并走高,中国公布的第二季经济增长率符合市场预期,此后超长期日债缩减跌幅. 市场担心穆迪下调意大利债信评级后欧债危机将恶化,且中国GDP增长率将远比预期疲软,在早盘激起避险买兴.20年期日债收益率降至近两年低点,10年期日债期货微升,离纪录高位又近一步. 但与预期相符的中国数据缓解部分疑虑.指标10年期公债期货2JGBv1跌8个跳动点至144.28,此前曾攀抵144.46,与纪录高位145.09相去不远. "日本公债投资人很难在收益率这么低的情况下买进.略优于预期的消息,此刻对日债市场来说属利空,"苏格兰皇家银行利率策略师Yusuke Ikawa表示. 东京市场周一将因假期而休市. 法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki表示,周五长券表现突出,主要是因担心欧洲情势和美债收益率在隔夜市场下跌. "今日的走势更多是由美国市场的走势和意大利降评所主导;在超长债收益率领跌下,收益率曲线趋平,日本央行的决议不是直接影响因素,". 日本央行周四取消购买短期证券的最低利率,分析师认为此举是试图压低短券收益率. 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858] 美国公债价格周四上涨,因欧债危机及其对全球经济影响的忧虑引发了避险买盘,带动指标公债收益率降至纪录低位附近.[US/NCN]
0651GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价 -------------------------------------------------------- 两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.095% -0.5 0.100% 五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.180% +0.5 0.175% 10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.770% +0.5 0.765% 20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.585% -1.0 1.595% 30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.790% -1.5 1.805% 10年期公债期货<0#JGB:> 144.28 -0.08 144.36 -------------------------------------------------------- 注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完) --编译 白云/戴素萍; 审校 高琦 美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN] 美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN] 美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN] 美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN] 伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN] 美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN] 台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN] 美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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