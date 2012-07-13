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市场报道 | 2012年 7月 13日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》中国GDP数据符合预估,支撑英镑/美元

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* 英镑延展从1.5393开始的回弹包络线,因中国第二季GDP增长7.6%,与预估一致

* 卖盘料在1.5450附近(1.5448是昨日欧洲早盘低点)

* 传闻1.5470(周一低点)和1.5500(到期期权行权价)有更多卖单.亚洲低点为1.5419.(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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