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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 15:10 BJT

〔中国证券〕QFII A股基金6月亏5.34%,市场信心降至冰点--理柏

路透上海7月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,6月整体平均业绩亏损5.34%;上半年平均业绩则扬升4.41%,这两项业绩表现均逊于国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金6月总资产规模初值,较5月修正后终值97.25亿美元陡降13.6%至84.11亿美元,市场信心再度降至冰点.

合格境内机构投资者(QDII)基金持续扩容,所有QDII基金上月平均业绩小幅扬升1.82%.今年上半年QDII基金平均业绩小幅扬

升0.62%.

沪综指.SSEC6月单月下跌6.19%;上半年累计上涨1.18%.而国内股票型基金上月平均下跌3.25%,今年前六个月累积上涨4.82%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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