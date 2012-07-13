〔中国股市〕沪综指缩量近收平,二季度GDP符预期令大盘缺乏指引

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透北京7月13日电---中国股市沪综指周五缩量近收平.备受关注的中国二季度经济增速创出7.6%的三年新低,印证市场此前对整体经济的忧心,但数据恰好符合预期也让市场无法找到方向指引,大盘维持弱势整理格局.
分析人士认为,因缺乏利好预期指引,短期内大盘寻底仍难结束,下试年内低位2,132点可能性很大;不过因经济增速或已于二季度筑底,上市公司业绩同比增幅也可能在三季度回升,向下调整的空间料不大.
沪综指.SSEC收报2,185.895点,微涨0.404点,或0.02%.本周沪综指累计下挫1.7%,为连续第四周下跌.今日上海A股成交额为559亿元人民币,昨日为790亿元.
浙商证券分析师王伟俊称,经济增速放缓已经在前期大盘走势中有所体现.今天公布的经济数据要是比预期好,会提振投资者信心,要是比预期坏也会刺激政策宽松预期,但跟预期一样就让大盘缺少判断指引了.
国家统计局稍早公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.[ID:nSB1664854]
王伟俊并分析称,大盘后期仍存在向下风险.近两个月来走势强劲的医药食品板块已经面临调整风险,短期内强势股补跌可能引发市场放量下跌;中长期看今年来涨势不错的地产股也不能指望在下半年继续上扬.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,456.8点,涨0.15%,成交量为409,406手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。