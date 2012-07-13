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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 14:52 BJT

〔全球金市〕金价近持平,因欧债危机忧虑和美国未公布宽松政策扶助美元

路透新加坡7月13日电---黄金周五接近持平,但仍有可能录得连续第二周下挫,因有关欧债危机的忧虑和美国未推出刺激举措提振美元及其避险魅力.

中国公布第二季经济成长数据后,黄金小幅上涨.中国第二季国内生产总值(GDP)增幅录得2009年初以来最低水准,但可能已企稳.

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