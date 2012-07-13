《中国信用市场综述》经济重返投资驱动,机构资产配置面临转换

作者 钟华

路透北京7月13日电---中国二季度国内生产总值(GDP)增速一如预期创出逾三年新低,但由投资和信贷拉动未来经济成长的趋势初现端倪,这可能引发银行体系未来的资产配置发生改变,并可能给债市投资带来一定变数.

和全球经济放缓一道,中国二季度国内生产总值同比增速下滑至7.6%.这一增长水平基本符合市场此前预期.不过,发电量等硬经济指标显示经济疲弱依旧,6月发电量同比零增长,甚至还低于4月水平.

总体看,二季度经济增速没跌破7.5%的年初目标水平,得益于"稳增长"政策,尤以投资反弹显佳.若考虑到价格指数变化,6月投资同比20.4%增速,对经济增长的贡献明显更强.

我们看到,投资中的中央项目负增长水平收窄,先行指标--新开工项目总投资扩张至23.2%,较5月的22%增加.以此来看,今年下半年的经济增长对投资的依赖趋势可能还会增加.

中国与投资直接相关的是银根,若要依靠投资驱动中国经济成长,信贷就需予以配合,银行体系资产负债结构就需调整,将资产摆布更多配置在信贷上,债市配置资金就可能相对减少.6月金融机构人民币新增信贷9,198亿元,较5月近八千亿元明显反弹.

我们通过考察2006年来数据还发现,金融机构可用于资产配置的货币增速与信用债等债市走势之间存在一定正相关性.这表现为,在银行体系流动性等因素不至于改变机构资产配置选择的情况下,当货币正增速越大,越与零背离,债市上涨态势就越明显.

这一效应在6月也有所显现.数据计算显示,当月上述货币增速为2.9%,当月债券指数.CDCCBI上涨0.3点,高等信用债指数.CDCHCRBI上涨0.8点.

6月货币快速增长在于半年业绩考核等因素推动,7月则将会放缓,而信贷扩张可能有望继续,这就带来包括信用债在内的债市走强的配置动力趋弱.

从交易层面看,中国当前信用债绝对收益率已降至低位,一年期AAA评级短期融资券收益率3.4%甚至已快靠近一年期存款基准利率上浮1.1倍后的水平.而信用利差和期限利差已处于均值附近或下方水平,收益率继续大幅下行的空间不足.

信用债收益率处于低位,对券商等对绝对收益要求高的投资者是一大挑战.而且他们债市资产配置的久期考量还面临信用债风险溢价上升的考量.这源于明年初将执行的商业银行新资本充足率对信用债投资风险进行从严计量,使得融资来买入信用债的流动性风险上升,而偏好信用债的投资者大都需要融入资金.

而且最近"稳增长"的力量推动监管政策有趋松迹象,城投债和中短期票据等信用债的发行量都有增加趋势,给债市带来一定的压力.

当然,疲弱的经济有望使中国货币政策近期仍旧维持宽松,银行体系流动性继续洋淌,基准利率有下调概率,尤其是央行将贷款利率下限降至基准利率的0.7倍,还打通了信贷市场和债券市场之间的价格通道,这当前对债市趋牛的总体格局还是有着一定支撑.

不过,中国经济尽管还低迷,但形势似在趋稳,投资者开始重新审视自身投资的夏普比率,如果收益有限,而风险相对上升,投资者就会较为谨慎.尤其是,投资者上半年大幅获利,全年业绩任务基本完成,投资心态趋于守成.(完)