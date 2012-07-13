〔欧洲政经〕芬兰资深议员对是否放弃要西班牙提供担保品的问题有分歧

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透赫尔辛基7月13日电---芬兰总理卡泰宁所在政党的一位资深议员周五表示,芬兰应该考虑放弃要西班牙提供担保品的要求;而执政联盟社会民主党(Social Democrats)的一位官员对此警告称,这可能引发政治危机.
欧盟两周前达成协议,采取更多积极举措以解决主权债危机,但芬兰要求西班牙提供担保品是尚待解决的问题之一.
芬兰正就该问题与西班牙政府进行谈判,而这一问题也被纳入芬兰两党的联盟协议之内.
芬兰民族联合党(National Coalition)议会领袖Jan Vapaavuori质疑,该国对此问题的强硬立场可能弊大于利.
社会民主党的议会领袖Jouni Backman回应称,若担保品要求未写入联盟协议,芬兰政府原本不会成立.
"如果我们放弃(这一规定),除欧债危机外,我们还会很快爆发国内政府危机,"他说.(完)
--编译 王兴亚; 审校 高琦
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)