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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 15:52 BJT

〔欧洲政经〕芬兰资深议员对是否放弃要西班牙提供担保品的问题有分歧

路透赫尔辛基7月13日电---芬兰总理卡泰宁所在政党的一位资深议员周五表示,芬兰应该考虑放弃要西班牙提供担保品的要求;而执政联盟社会民主党(Social Democrats)的一位官员对此警告称,这可能引发政治危机.

欧盟两周前达成协议,采取更多积极举措以解决主权债危机,但芬兰要求西班牙提供担保品是尚待解决的问题之一.

芬兰正就该问题与西班牙政府进行谈判,而这一问题也被纳入芬兰两党的联盟协议之内.

芬兰民族联合党(National Coalition)议会领袖Jan Vapaavuori质疑,该国对此问题的强硬立场可能弊大于利.

社会民主党的议会领袖Jouni Backman回应称,若担保品要求未写入联盟协议,芬兰政府原本不会成立.

"如果我们放弃(这一规定),除欧债危机外,我们还会很快爆发国内政府危机,"他说.(完)

--编译 王兴亚; 审校 高琦

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