〔中国票据市场〕转贴利率本周大幅上行,杭州票据案令谨慎预期抬头

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月13日电---中国票据市场转贴利率本周大幅上行,杭州爆发涉及资金数百亿元人民币的非法票据经营案,对票据市场监管将再度加强的忧虑升温,预期谨慎令机构纷纷加大出票力度.
"转贴价格上去了,这个礼拜(上涨)30-40个(基)点肯定有,现在银票年息在4.8%或更高,应该是受杭州那个案子影响,"上海一银行交易员称.
据第一财经日报报导,杭州市公安局本周对31个票据贴现窝点统一行动,初步核查涉案非法经营额达900多亿元.
上述交易员并指出,上半年由于经济形势不佳导致贷款需求不足,银行只能多持有票据以充信贷规模,不过随着贷款项目的逐渐增多,银行的收票热情下降,亦是推升转贴利率的原因之一.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.7165/4.4805 4.9452/4.6705 5.9509/5.4024
周四 4.7165/4.4805 4.9452/4.6705 5.9509/5.4024
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变动 0/0 0/0 0/0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2267%,持平于上日.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周五 2.4300/2.3600 2.4845/2.4138
周四 2.4391/2.3764 2.4827/2.4192
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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