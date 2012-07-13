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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 15:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势偏空,或跌破一目云区底部

0706GMT

* 整体走势料为跌穿79.21(今日盘中低点)

* 若跌破79.21,朝向79.08(6月29日低点)的跌势将加快

* 我们认为应在79.55水准做空

* 一目均衡转换线和一目均衡基准线在79.62交汇

* 市场仍未突破一目云区范围(78.92-80.48)(完)

--编译 吴云凌; 审校 白云

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