《汇市简讯》美元/瑞郎卖单传闻设置在0.9870和0.9900下方

投行观点：TCP Capital Corp目标价从16.4美元上调至18美元--德意志银行
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0710GMT
* 传闻卖单设置在0.9870(周四所及的19个月高点)和0.9900下方.亚洲高点是0.9855
* 0.9900有期权障碍.更多障碍位于0.9950和1.0000
* 0.9833(亚洲市场低点),0.9802(周四低点)和0.9768(周三低点)提供支撑
* 欧元区危机使得欧元/瑞郎持续逼近1.20的瑞士央行设限(完)
--编译 吴云凌; 审校 白云
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