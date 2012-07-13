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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 15:46 BJT

〔日本股市〕动荡交投中小幅收高,中国数据略微缓解经济忧虑(更新版)

(新增细节)

* 中国GDP数据缓解对中国经济大幅放缓的担忧

* 但投资者仍警惕全球经济前景,保持守势

* 日经指数技术面前景依然疲弱

路透东京7月13日电---日股日经指数周五小幅收高,结束连续六日的下跌,因中国国内生产总值(GDP)数据符合预期,略微缓解全球经济忧虑.日经指数此前的六连跌为4月初以来最长下跌纪录.

但投资者的风险偏好依然很低,日经指数日内走势拉锯,上涨的食品和医疗保健等防御类股与因普遍经济忧虑而下挫的周期股展开博弈.

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