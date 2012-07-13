〔日本股市〕动荡交投中小幅收高,中国数据略微缓解经济忧虑(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
* 中国GDP数据缓解对中国经济大幅放缓的担忧
* 但投资者仍警惕全球经济前景,保持守势
* 日经指数技术面前景依然疲弱
路透东京7月13日电---日股日经指数周五小幅收高,结束连续六日的下跌,因中国国内生产总值(GDP)数据符合预期,略微缓解全球经济忧虑.日经指数此前的六连跌为4月初以来最长下跌纪录.
但投资者的风险偏好依然很低,日经指数日内走势拉锯,上涨的食品和医疗保健等防御类股与因普遍经济忧虑而下挫的周期股展开博弈.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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