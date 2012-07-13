〔中国财政〕上半年财收收入完成预算过半,达6.38万亿--财政部(更新版)

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(新增细节和解读)
* 上半年财收同比增12.2%,增幅同比回落19个百分点
* 主因经济增长放缓及物价回落
* 上半年财政支出同比增长21.3%
* 财政收入完成年初预算的56%,支出完成预算的43%
路透北京7月13日电---受经济增长放缓影响,中国上半年财政收入增幅回落19个百分点,但较去年同期增长12.2%,按年初的预算,上半年完成预算收入的56%.
中国财政部周五公布,上半年累计全国财政收入63,795亿元,增幅同比回落19个百分点,主因经济增长趋缓,物价涨幅回落以及实行结构性减税.中国年初确定的财政收入预算目标为11.36万亿,增幅9.5%.
上半年累计全国财政支出53,893亿元,比去年同期增加9,458亿元,增长21.3%.较年初预算安排全国公共财政支出预算12.43万亿,完成预算的43.35%,年初的预算支出增幅目标14.1%.
数据显示,6月份全国财政收入11,040亿元人民币,同比增长9.8;当月财政支出12,724亿元,同比增长17.7%.
分季度看,一季度全国财政收入增长14.7%,二季度增长10%.
财政部称,上半年累计全国政府性基金收入15,191亿元,比去年同期减少3,997亿元,下降20.8%,主要是地方土地出让收入减少较多.
上半年全国政府性基金支出13,587亿元,比去年同期减少2,335亿元,下降14.7%,主要受地方土地出让收入大幅下降影响,用国有土地出让收入安排的支出相应大幅减少.
上半年非税收入8,863亿元,同比增加2,016亿元,增长29.4%,分中央、地方看,中央非税收入1,617亿元,同比增长45.6%,扣除清缴上年石油特别收益金增加收入488亿元后增长1.7%.
地方非税收入7,246亿元,同比增加1,510亿元,增长26.3%.分季度看,一季度地方非税收入增长50.1%,二季度增长10.3%.
财政部解释称,地方非税收入累计增幅较高,主要是清缴去年部分收入今年初入库,以及地方加强国有资源(资产)有偿使用收入征管,这些收入相应增加.
支出方面,上半年住房保障支出1,621亿元,增长36.4%(其中保障性安居工程支出1,027亿元,增长57.6%),教育支出增长28.9%,医疗卫生支出增长26.8%.(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯/黄凯
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