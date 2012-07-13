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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 16:12 BJT

〔新兴汇市〕亚币获中国GDP数据短暂支撑,但前景依然黯淡

* 新加坡元因该国第二季GDP数据疲弱下跌,部分人士预计当局将放松政策

* 中国GDP数据带来的支撑可能不会持续太长时间--分析师和交易员

路透新加坡7月13日电---新兴亚洲货币周五多数转为上涨,因中国经济增长数据带来短暂支撑,促使投资者回补空仓,但大多数新兴亚币本周料将收跌,受全球经济放缓忧虑拖累.

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