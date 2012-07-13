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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 16:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术基调偏空,可能重新测试79.00

0806GMT

* 技术基调仍然偏空,可能重测79.00

* 一目云区底部落在78.92

* 79.00/79.10之间有大规模美元/日圆买盘,79.20的买盘略小

* 卖单在79.40/79.50集结

* 行权价在79.00、79.25、79.75的期权将在今日纽约市场到期(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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