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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 16:22 BJT

〔金属期市〕期铜升至一周高位,因中国经济增速数据符合预估

路透上海7月13日电---期铜周五升至一周高位,此前数据显示中国二季度经济增速为7.6%基本符合预估.而数据公布前许多投资者曾预期数据会更差.

不过中国二季度经济增速仍创下三年来最慢,长期而言对工业金属并非吉兆,因此令涨幅受限.

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