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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 16:24 BJT

〔韩国汇市〕韩元受中国GDP数据提振扭转跌势,公债多数持稳

路透首尔7月13日电---韩元兑美元周五扭转早盘跌势,自两周低位回升,因中国经济增长数据与预期相符,缓解了市场对韩国经济前景的担忧.

韩国央行周五早间调降2012和2013年经济成长及通胀预估[ID:nST0527301],促使交易商在开盘后不久便抛售韩元,尽管调降预估早在市场普遍预期之中.

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