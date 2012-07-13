〔韩国汇市〕韩元受中国GDP数据提振扭转跌势,公债多数持稳

路透首尔7月13日电---韩元兑美元周五扭转早盘跌势,自两周低位回升,因中国经济增长数据与预期相符,缓解了市场对韩国经济前景的担忧.

韩国央行周五早间调降2012和2013年经济成长及通胀预估[ID:nST0527301],促使交易商在开盘后不久便抛售韩元,尽管调降预估早在市场普遍预期之中.