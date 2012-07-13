台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦7月13日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:再度受到打压,已经触及首道下跌目标1.2187.欧元目前尚无扭转跌势的迹象,尽管出现一些盘整,预计欧元将继续走软并跌向1.2053,此为200个月移动均线切入位.市场最近完成了等腰三角型态,令1.1934成为下跌目标.此处可能出现一些获利了结,因为2010年低点1.1876也进入视线.反弹走势料在1.2288/90和1.2367受阻,三角形支撑线(现已经成为阻力位)所在的1.2475也限制涨幅.
美元/日圆:上冲四个月阻力线的努力再次失败,该切入位落在79.91.下档开始承压.美元可能重新测试200日移动均线切入位79.03.如果美元能持守在6月15日低点78.61上方,则短期将保持稳定.若此处失守,则美元将下看6月低点77.65.关键阻力位仍在5月高点80.61/63,近期将构成强劲阻力.未来可能进一步盘整.
纽约 当日 今年来 2011年
0816GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2195 1.2196 -0.01 -5.79 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.27 79.28 -0.01 +3.03 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.67 96.71 -0.04 -2.91 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9843 0.9840 +0.03 +4.98 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5437 1.5422 +0.10 -0.63 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0166 1.0186 -0.20 -0.26 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0164 1.0133 +0.31 -0.60 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7919 0.7895 +0.30 +1.73 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.570 80.340 +0.29 +2.45 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.770 62.580 +0.30 +4.91 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.37 122.26 +0.09 +2.38 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2828 1.2830 -0.02 -2.27 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦; 审校 吴云凌
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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