欧元/美元:再度受到打压,已经触及首道下跌目标1.2187.欧元目前尚无扭转跌势的迹象,尽管出现一些盘整,预计欧元将继续走软并跌向1.2053,此为200个月移动均线切入位.市场最近完成了等腰三角型态,令1.1934成为下跌目标.此处可能出现一些获利了结,因为2010年低点1.1876也进入视线.反弹走势料在1.2288/90和1.2367受阻,三角形支撑线(现已经成为阻力位)所在的1.2475也限制涨幅.

美元/日圆:上冲四个月阻力线的努力再次失败,该切入位落在79.91.下档开始承压.美元可能重新测试200日移动均线切入位79.03.如果美元能持守在6月15日低点78.61上方,则短期将保持稳定.若此处失守,则美元将下看6月低点77.65.关键阻力位仍在5月高点80.61/63,近期将构成强劲阻力.未来可能进一步盘整.