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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 17:00 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率徘徊纪录低点附近,关注欧洲动向

路透伦敦7月13日电---美国公债收益率(殖利率)周五徘徊在纪录低点附近,因意大利主权评级遭降,支撑了对避险资产的买兴.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR持平在1.47%,距离6月所及纪录低点1.44%不远,分析师称交易将由欧洲局势主导,因美国今日无重大经济数据公布.

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