〔德国个股〕大众汽车称,今年上半年集团汽车销量增加8.9%

路透柏林7月13日电---德国大众(福斯)(VOWG_p.DE)周五发表的声明称,6月集团汽车销量增加11%至719,400辆,上半年汽车销量亦增加8.9%至445万辆.

"业务发展仍处于正轨,并且随着步入更具挑战性的下半年,我们满怀信心."大众汽车的销售总裁Christian Klingler表示.

在西欧除德国以外的地区,大众集团上半年的汽车销量下滑5.7%,美国市场的销量大涨30.4%至275,200辆,中国市场的销量也劲增17.5%至130万辆.(完)