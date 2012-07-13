〔德国个股〕大众汽车称,今年上半年集团汽车销量增加8.9%

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透柏林7月13日电---德国大众(福斯)(VOWG_p.DE)周五发表的声明称,6月集团汽车销量增加11%至719,400辆,上半年汽车销量亦增加8.9%至445万辆.
"业务发展仍处于正轨,并且随着步入更具挑战性的下半年,我们满怀信心."大众汽车的销售总裁Christian Klingler表示.
在西欧除德国以外的地区,大众集团上半年的汽车销量下滑5.7%,美国市场的销量大涨30.4%至275,200辆,中国市场的销量也劲增17.5%至130万辆.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。