〔欧洲汇市〕欧元/挪威克朗跌至四个月低点,投资者转向克朗进行避险

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦7月13日电---欧元/挪威克朗EURNOK=D4周五跌至四个月低点,因意大利评级被调降的消息令欧元承压.投资者较为青睐避险的克朗,因其收益较高且挪威公共财政稳健.
欧元兑克朗EURNOK=D4跌至7.4366克朗,为3月初以来最低.一些交易商预期欧元将跌向3月初所及2012年低点7.3927.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。