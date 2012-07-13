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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 17:22 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/挪威克朗跌至四个月低点,投资者转向克朗进行避险

路透伦敦7月13日电---欧元/挪威克朗EURNOK=D4周五跌至四个月低点,因意大利评级被调降的消息令欧元承压.投资者较为青睐避险的克朗,因其收益较高且挪威公共财政稳健.

欧元兑克朗EURNOK=D4跌至7.4366克朗,为3月初以来最低.一些交易商预期欧元将跌向3月初所及2012年低点7.3927.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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