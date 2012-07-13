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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 17:12 BJT

〔标题新闻〕意大利实际形势要远强于穆迪下调主权评级所给出的评估--Confindustria主席

注Confindustria为意大利工业联合会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8I900B]

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