〔中国债市〕现券走势偏弱,GDP数据公布后机构获利了结意愿较强

路透北京7月13日电---中国银行间债市周五现券走势偏弱.市场人士表示,今日公布的经济增长数据未似市场预期那般糟糕,加之资金成本有所上浮,之前获利颇丰的交易机构了结的动力客观存在,致部分现券收益率略有上探.

"今天可能收益率小上了一点,有人觉得(数据)比预期好一点,"北京一国有银行交易员称,"我倒是觉得没好哪儿去,这是一个过去的数据,也没大幅出乎预期.大家对未来,还是没感觉."

他进一步指出,当前机构的纠结,部分原因或源于年内现券收益率绝对跌幅已大,进一步做多空间有限.其预计短期内二级市场盘整的可能性更大一些;降低杠杆和缩短久期等保守的交易策略很有市场.

中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB1665536]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五大多走高.四大国有银行在近期陆续进行股票分红,其流动性受掣肘,对资金面的影响也开始逐步显现.随着供给减少,资金成本有所上浮. [CN/CN]

剩余期限约1.86年的固息政策性金融债12农发09券最新收益率双边报价CN120409=CFXM为3.075%/3.070%,上日尾盘为3.07%/3.06%;剩余期限约9.87年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM为3.2650%/3.2505%,上日尾盘为3.252%/3.250%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4922 3.3409

上日 2.4005 3.1904

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5909/2.5282

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2473/2.1773

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7933/2.7300 (完)

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