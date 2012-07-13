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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 17:17 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶上涨0.7%,之前公布的中国经济增速数据符合预估

路透东京7月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五上涨0.7%,削减本周的跌幅,之前中国公布的经济增长数据符合预期.

数据显示中国二季度经济增速为7.6%,稍高于政府公布的7.5%的年度增长目标.数据还显示上半年经济增速为7.8%.[ID:nCN1665536

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