〔欧洲期市〕小麦期货劲扬至合约新高,因天气因素引发的涨势持续

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透巴黎7月13日电---欧洲小麦期货开盘劲扬,触及合约新高,因市场继续追随美国小麦期货因天气因素激发的涨势.
欧洲11月小麦期货合约BL2X2最多涨2.2%,至每吨260.00欧元的合约高位,亦为指标合约的逾一年高位.
美国谷物期货周五扩大涨幅,其中小麦期货接近17个月高点,因市场依然关注美国中西部种植带受乾旱天气冲击的程度,此外黑海地区亦存在种植忧虑.
欧元走跌,亦给予欧洲谷物期货提供支撑.(完)
--编译 白云;审校 王洋
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。