〔欧洲期市〕小麦期货劲扬至合约新高,因天气因素引发的涨势持续

路透巴黎7月13日电---欧洲小麦期货开盘劲扬,触及合约新高,因市场继续追随美国小麦期货因天气因素激发的涨势.

欧洲11月小麦期货合约BL2X2最多涨2.2%,至每吨260.00欧元的合约高位,亦为指标合约的逾一年高位.

美国谷物期货周五扩大涨幅,其中小麦期货接近17个月高点,因市场依然关注美国中西部种植带受乾旱天气冲击的程度,此外黑海地区亦存在种植忧虑.

欧元走跌,亦给予欧洲谷物期货提供支撑.(完)