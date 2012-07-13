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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 17:40 BJT

〔标题新闻〕贝恩资本和GIC正洽谈欲以15-20亿美元联合竞购IT外包公司Genpact 40%股权--消息

注:新加坡政府投资公司(GIC)

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