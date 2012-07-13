版本:
中国
债券 | 2012年 7月 13日 星期五 17:51 BJT

〔欧元债市〕意大利三年期公债发债成本下降,经受住穆迪降评后的考验

路透米兰7月13日电---周五意大利举行的公债标售情况显示,三年期公债的发债成本降至远低于5%的水准,说明意大利经受住一场严峻的市场考验,昨晚穆迪下调意大利主权评级,比垃圾级别仅高出两个级距.

意大利财政部标售出35亿欧元公债,规模位于计划区间的高端.

穆迪意外降评在标售前曾推高意大利公债收益率.但该国财政部进行的三年期新债标售平均得标利率为4.65%,远低于前次标售中的5.3%,亦为今年5月以来最低.(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐