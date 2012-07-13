〔中港个股〕东方航空料上半年净利同比降逾五成,因需求不振及航油涨价

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透上海7月13日电---中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)周五公告称,经初步测算,预计上半年按中国会计准则编制的净利润同比下降50%以上.
公告称,上半年民航客运市场需求受全球经济不景气影响增长放缓、国际货运市场有效需求不足影响了公司航空货运业务的增长;同时,航空煤油价格同比增长导致公司运营成本增长;另外,上半年人民币汇率较为稳定,公司本期汇兑收益较上年同期大幅减少.
去年同期该公司实现净利24.52亿元人民币,基本每股收益0.217元.
东方航空的竞争对手南方航空(600029.SS)(1055.HK)稍早亦预计,上半年净利同比下降逾五成.[ID:nSH0109899]
东方航空A股周五收报4.41元,过去一个月累计上涨10.37%.(完)
参看详情,可点选上海证交所公告(here)(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。