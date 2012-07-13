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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 17:42 BJT

〔中港个股〕东方航空料上半年净利同比降逾五成,因需求不振及航油涨价

路透上海7月13日电---中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)周五公告称,经初步测算,预计上半年按中国会计准则编制的净利润同比下降50%以上.

公告称,上半年民航客运市场需求受全球经济不景气影响增长放缓、国际货运市场有效需求不足影响了公司航空货运业务的增长;同时,航空煤油价格同比增长导致公司运营成本增长;另外,上半年人民币汇率较为稳定,公司本期汇兑收益较上年同期大幅减少.

去年同期该公司实现净利24.52亿元人民币,基本每股收益0.217元.

东方航空的竞争对手南方航空(600029.SS)(1055.HK)稍早亦预计,上半年净利同比下降逾五成.[ID:nSH0109899]

东方航空A股周五收报4.41元,过去一个月累计上涨10.37%.(完)

参看详情,可点选上海证交所公告(here)(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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