〔中国新债〕财政部下周五起发行至多400亿电子储蓄国债,期限三和五年

路透上海7月13日电---中国财政部周五公告称,将从下周五(20日)起,发行至多400亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括三年和五年期.发行期为7月20日-29日.

刊登在财政部网站的公告显示,上述两期国债分别为今年第九和第十期储蓄国债,按年付息.其中第九期为三年期,年利率4.76%,最大发行额为280亿元;第十期为五年期,年利率5.32%,最大发行额为120亿元.

公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债从调息之日起停止发行.

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

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