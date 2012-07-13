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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 18:08 BJT

〔中港股市〕港股收高沪市持平,中国第二季GDP符合预期安抚投资者

路透香港7月13日电---香港股市周五小幅收高,本周录得两个月来最差单周表现,中国第二季国内生产总值(GDP)成长放缓至7.6%,未较预期更差,给投资者带来一丝慰藉.

但投资者仍担心中国全年经济成长恐面临1999年以来最疲软阶段,或冲击企业获利.

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